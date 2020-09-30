Азербайджан уничтожит взятых в окружение армянских военных

Министерство обороны Азербайджана заявило, что взяло в окружение военнослужащих Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

«Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта», — заявили в пресс-службе военного ведомства.

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Ранее 30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности страны. Он допустил, что в «конкретных ситуациях» ее потенциал может быть использован для сдерживания противника.

29 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население».

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.