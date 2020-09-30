Азербайджан озвучил свои данные о потерях армянских военных в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана озвучило свои данные о потерях армянских военных в ходе продолжающихся боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации министерства, с 27 сентября до утра 30 сентября уничтожено и ранено около 2300 армянских военных, уничтожено и выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня, минометов, около 25 средств противовоздушной обороны, шесть командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, пять складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств и 55 единиц автомобильной техники.

В военном ведомстве также заявили, что «противник, мобилизовавший дополнительные силы в направлении Мадагиза с целью вернуть утраченные позиции, с раннего утра 30 сентября предпринял попытку наступления». По заявлению минобороны, эти действия «пресекаются» и сейчас боевые действия ведутся по всему фронту.

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Кроме того, в Баку также сообщили, что с утра 30 сентября «подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер». По предварительной информации, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, есть раненые.

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку сообщил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения заявила, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Ереван утверждает, что на стороне Азербайджана воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция. Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам без промедления.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.