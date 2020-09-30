Армия Нагорного Карабаха уничтожила колонну с боеприпасами Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожила колонну с боеприпасами ВС Азербайджана. Соответствующие кадры опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Twitter.

«Армия обороны Арцаха, восточное направление; поражение колонны машин противника с боеприпасами», — подписала кадры Степанян.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в Нагорном Карабахе с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.