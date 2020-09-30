Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь

Совбез ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам без промедления. Об этом заявил председатель Совбеза в сентябре, постпред Нигера при ООН Абду Абарри по итогам состоявшихся закрытых консультаций, его слова приводит ТАСС.

«Члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам», — сказал Абарри.

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе с помощью резолюций ООН. По его мнению, решать конфликт необходимо на основе международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.