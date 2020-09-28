Алиев заявил о необходимости урегулировать конфликт в Карабахе с помощью ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе с помощью резолюций ООН. Об этом он сказал в ходе разговора с генсеком организации Антониу Гутеррешом, передает РИА Новости.

По мнению азербайджанского лидера, решать конфликт необходимо на основе международного права, территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совбеза ООН. Он подчеркнул, что последний пункт требует немедленного вывода армянской армии с оккупированных территорий.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.