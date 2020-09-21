Азербайджан заявил о гибели военнослужащего из-за провокации Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели своего военнослужащего в результате провокации Армении на границе. Об этом сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

«21 сентября в 09:20 при предотвращении провокации Вооруженных сил Армении в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы погиб сверхсрочник, младший сержант Эльшан Маммадов», — рассказали в Минобороны.

Баку утверждает, что армянская армия грубо нарушает перемирие и обстреливает населенные пункты на линии соприкосновения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в подготовке к новой войне.

16 сентября Министерство обороны Армении заявило, что ее военнослужащий погиб из-за действий азербайджанских сил на границе.

Между Баку и Ереваном 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в 1994-м стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Военные действия периодически возобновляются. В июле 2020 года произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе в 300 километрах от Карабаха. Общие потери составили 18 человек.