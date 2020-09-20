Президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к новой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в подготовке к новой войне. Об этом он заявил в интервью азербайджанским телеканалам, передает «Интерфакс — Азербайджан».

«Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем», — сказал Алиев и предупредил, что Азербайджан будет обороняться.

По его словам, власти Армении сознательно идут на провокации для эскалации карабахского конфликта, в том числе проводят незаконное заселение Нагорного Карабаха.

Боестолкновения на границе в июле Алиев также назвал следствием провокации Еревана. «Это вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начала Армения, — подчеркнул азербайджанский лидер. — У нас нет никаких военных целей на территории Армении».

Между Баку и Ереваном 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война, в 1994-м стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются. В июле 2020 года произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе в 300 километрах от Карабаха. Общие потери составили 18 человек.