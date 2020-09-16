Армения обвинила Азербайджан в убийстве военнослужащего на границе

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в убийстве военнослужащего на границе. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает «Sputnik Армения».

Младший сержант Овик Тамазян получил смертельные огнестрельные и осколочные ранения в результате провокации с азербайджанской стороны, заявили в ведомстве. Это случилось на боевой позиции воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении границы.

Минобороны Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам погибшего. В ведомстве также заявили, что всю ответственность за рост напряженности на границе несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Ранее глава армянского МИД Зограб Мнацаканян заявил, что Турция и Азербайджан проводят активные военные приготовления.

Между Баку и Ереваном 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Началась война, в 1994-м стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле 2020 года произошли боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Погибли 18 человек.