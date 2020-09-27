Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении зафиксированы потери среди гражданского населения и военных. Его слова передает ТАСС.

В своем обращении Алиев также отметил, что никогда не будет вести переговоры с властями Нагорного Карабаха.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что армия страны не обстреливает гражданское население армянской стороны. При этом военное ведомство отметило, что «армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.