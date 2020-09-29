Пашинян обвинил Азербайджан в бомбежке армянских сел

Азербайджанские ВВС уже три дня бомбят населенные пункты на территории Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» во вторник, 29 сентября.

Он обратил внимание, что уже есть жертвы не только среди военных, но также среди мирного населения. При этом премьер подчеркнул, что действия Армении стали ответом на агрессию со стороны Азербайджана.

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«Есть информация, что уже прямо в населенных пунктах Азербайджана произошли стычки между наемниками и местными жителями. Наемники пытаются ввести законы шариата в этих селах», — рассказал Пашинян.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские военные обстреляли его позиции. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.