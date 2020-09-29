Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

Сейчас существует угроза существованию армянского народа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что в настоящее время Нагорном Карабахе идет война, в которую вовлечено огромное число военнослужащих. При этом Армения, по словам Пашиняна, лишь отвечает на агрессию Азербайджана.

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Также политик призвал мировое сообщество осудить действия Баку и Анкары и потребовать от Турции «выйти из региона». «Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает», — объяснил он.

Накануне, 28 сентября, Пашинян рассказал о просьбе, с которой к нему обратился лично президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Душанбе в 2018 году. Речь шла о высказываниях армянского премьера относительно ситуации в Азербайджане: Алиев якобы призвал его воздержаться от таких заявлений.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция. Территориальный спор между Баку и Ереваном из-за Карабаха идет уже 30 лет.