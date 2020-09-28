Пашинян заявил о пристрастной позиции Турции в карабахском конфликте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян о пристрастной позиции Турции в карабахском конфликте. Об этом он рассказал в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает «Интерфакс».

По мнению Пашиняна, в отличие от предыдущих эскалаций, на этот раз Турция занимает активную и пристрастную позицию. Он также заявил, что турецкая сторона прямо и деструктивно присутствует в действиях Азербайджана.

Ранее в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Никол Пашинян также выразил озабоченность из-за «жесткой предвзято-агрессивной позиции Турции». Он призвал удержать Анкару от вмешательства в конфликт.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.