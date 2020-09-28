В Армении предложили соразмерно ударить по войскам Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

На совещании среди прочего предлагался к обсуждению вопрос нанесения армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что правительство Армении запретило выезд из республики всем мужчинам старше 18 лет, которые состоят в мобилизационном резерве. Покинуть пределы страны возможно только с разрешения военкомата.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.