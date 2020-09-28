Мужчинам запретили уезжать из Армении

Правительство Армении запретило выезд из республики всем мужчинам старше 18 лет, которые состоят в мобилизационном резерве. Об этом в сообщает Sputnik Армения.

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Покинуть пределы страны возможно только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов

В пресс-службе армянского кабмина уточнили, что ограничения касаются рядового, младшего и высшего сержантского состава до 48 лет, младшего офицерского состава до 50 лет и высшего офицерского состава до 55 лет, передает ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении. Зимой 2016-2017 годов ряд официальных лиц Армении, включая президента Сержа Саргсяна, официально подтвердили наличие комплекса у военных республики.