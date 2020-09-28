Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали новую широкомасштабную наступательную операцию на участках долины реки Аракс и Матагис-Талыш в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Армия обороны Арцаха успешно противостоит всем нападениям и атакам, нанося значительные потери личному составу и технике противника», — написал он.

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По его информации, армянской стороной были уничтожены 22 танка и 10 единиц иной бронетехники Вооруженных сил Азербайджана. «Ликвидированы свыше 370 военных. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, число раненых, чье состояние оценивается как средней тяжести, составляет 35 процентов», — сообщил Ованнисян.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении. Зимой 2016-2017 годов ряд официальных лиц Армении, включая президента Сержа Саргсяна, официально подтвердили наличие комплекса у военных республики.