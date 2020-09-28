Армения опубликовала видео танкового сражения в Нагорном Карабахе

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики представила видео танкового сражения во время наступления азербайджанских подразделений на южном направлении линии соприкосновения. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, потери Азербайджана составили десять единиц бронетехники.

В ведомстве добавили, что бои в этом направлении продолжаются, оперативно-тактическая ситуация находится под контролем армии обороны Нагорного Карабаха.

Ранее 28 сентября Армения пригрозила применить оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», если Турция начнет использовать в зоне конфликта истребители F-16.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении. Зимой 2016-2017 годов ряд официальных лиц Армении, включая президента Сержа Саргсяна, официально подтвердили наличие комплекса у военных республики.