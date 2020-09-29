Алиев заявил об исключительно моральной поддержке Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире программы «60 минут» заявил, что Анкара оказывает Баку исключительно моральную поддержку. Запись эфира доступна на YouTube.

Алиев назвал Турцию союзником и братской страной, ее роль в регионе он оценил как стабилизирующую. Он заявил, что как только мировая общественность узнала о том, что Армения напала на Азербайджан, Анкара однозначно высказалась в поддержку Баку и в поддержку международного права.

«В этом, собственно, и заключается роль Турции. Больше ни в чем. Турция оказывает нам моральную поддержку», — подчеркнул Алиев. Он выразил благодарность турецкому народу и руководству за солидарность.

«Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», — отметил Алиев.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

Слухи о том, что Анкара является стороной конфликта, носят провокационный характер, добавил он. «Это фейк ньюс. Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте, и нет такой необходимости. Азербайджанская армия достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей территории», — заверил Алиев.

29 сентября министерство обороны Армении сообщило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил Су-25. Турецкий истребитель прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам в Армении, утверждает Ереван. Анкара и Баку выступили с опровержением.

Между Армений и Азербайджаном 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. 27 сентября на территории непризнанной республики начались вооруженные столкновения. Стороны обвиняют друг друга в провокации.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



