Азербайджан назвал удар по Су-25 фантазией Армении

Баку назвал фантазией сообщения об ударе по штурмовику Су-25, передает «Sputnik Азербайджан».

«Обстрел в небе Карабаха самолета Су-25, принадлежащего армянской армии, — еще одна фантазия армянской военной пропагандистской машины», — заявил начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

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По его словам, подобная информация носит провокационный характер и распространяется, чтобы привлечь внимание международного сообщества.

В понедельник, 29 сентября, министерство обороны Армении сообщило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил Су-25. Пилот погиб. F-16 прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам в Армении, утверждает Ереван.

Турция выступила с опровержением. Азербайджан заявил, что не использует F-16 и вообще боевую авиацию.

27 сентября разгорелся вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Стороны обвиняют друг друга в провокации.