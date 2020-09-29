Азербайджан опроверг использование F-16

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об использовании истребителей F-16 во время столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Би-би-си».

F-16 не стоят на вооружении азербайджанских ВВС, на данный момент Баку не использует боевую авиацию, заявил пресс-секретарь Минобороны Вагиф Даргяхлы.

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Турция также отрицает, что ее F-16 сбил армянский штурмовик Су-25.

В понедельник, 29 сентября, министерство обороны Армении сообщило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил Су-25. F-16 взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа. Он прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам в Армении, утверждает Ереван. Пилот Су-25 погиб.

Об участии турецких истребителей в карабахском конфликте заявляли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, разгорелся 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокации.