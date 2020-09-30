Пашинян оценил возможность признания независимости Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с российскими журналистами в Ереване оценил возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Армения рассматривает такую возможность, «в нашей повестке есть такой вариант». Помимо этого, в Ереване изучают вариант заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве с Карабахом, «есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны».

Пашинян уточнил, что эти варианты обсуждаются и решения будут приняты «в зависимости от некоторых факторов».

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку сообщил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения заявила, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Совбез ООН призвал стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.