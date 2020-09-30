Армения допустила использование военной базы России против Азербайджана

Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом пишет «Интерфакс».

Он допустил, что в «конкретных ситуациях» потенциал базы может быть использован. По словам Пашиняна, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта не сформировалась такая необходимость. «Но у нас непредсказуемая ситуация, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие», — отметил политик, говоря о военных действиях против Азербайджана.

Пашинян добавил, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования. «Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия», — подчеркнул он.

По его мнению, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. «Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и безопасности», — резюмировал Пашинян.

29 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население».

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.