Армения обратилась к России в связи с планами Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Григорян обратился к Патрушеву и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население». По его словам, армянские военные «блестяще выполняют поставленные перед ними боевые задачи по охране позиций и держат ситуацию под своим полным контролем».

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Григорян отметил деструктивную роль Турции, негативно влияющую на региональную безопасность.

В свою очередь, Патрушев выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации и возможного развития событий, подчеркнув необходимость урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.