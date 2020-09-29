Азербайджан заявил об удержании занятых территорий Нагорного Карабаха

Азербайджанские военные удерживают все территории, взятые под контроль в ходе в боев на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает «Интерфакс».

«Армянская сторона продолжает распространять дезинформацию о том, что ей якобы удалось вернуть ранее утраченные территории. Хочу заявить, что все территории, освобожденные в ходе боев от армянской оккупации, удерживаются и контролируются азербайджанскими военными», — сказал Даргяхлы.

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По его словам, сейчас азербайджанская армия продолжает операцию на линии фронта с целью сломить сопротивление противника.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян подтвердила, что бои в Нагорном Карабахе продолжаются с различной интенсивностью.

«На данный момент армянские подразделения отразили атаки Вооруженных сил Азербайджана по различным направлениям, на отдельных участках проведены операции (...), нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники», — заявила Степанян и добавила, что Азербайджан готовит «очередное нападение».

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.