В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха

Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал условия признания республикой независимости Нагорного Карабаха. Об этом он рассказал РБК.

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«Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания Ереваном приблизится», — сказал дипломат.

По его словам, против армии Карабаха воюют азербайджанская армия, турецкие военные советники и наемники из Сирии. Поскольку «Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников», — отметил Тоганян

Посол также заявил, что в случае, если над регионом нависнет «турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16», Ереван будет готов принять военные меры.

Ранее стало известно, что правительство Армении запретило выезд из республики всем мужчинам старше 18 лет, которые состоят в мобилизационном резерве. Покинуть пределы страны возможно только с разрешения военкомата.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.