Армения допустила возможность заключения военно-политического союза с Карабахом

Власти Армении рассматривают возможность заключения военно-политического союза с Нагорным Карабахом. Об этом сообщила руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, передает ТАСС.

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По ее словам, в Ереване обсуждаются различные варианты, исходя из складывающейся в регионе обстановки.

Накануне посол Армении в России Вардан Тоганян назвал условия признания республикой независимости Нагорного Карабаха. «Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания Ереваном приблизится», — сказал дипломат.

В ночь на 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности республики. На совещании среди прочего предлагался к обсуждению вопрос нанесения армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.