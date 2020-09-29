Армения пригрозила Азербайджану оружием большой дальности

Вооруженные силы (ВС) Армении планируют перейти к использованию ударных систем большой дальности в ответ на действия военных Азербайджана, применяющих тяжелые огнеметы. С таким заявлением выступила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян, передает ТАСС.

Она отметила, что с раннего утра ВС Азербайджана с огнеметными системами ТОС-1, РСЗО «Смерч» и иными наступают вдоль всей линии фронта. Эти действия «не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи», пригрозила Степанян.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что армия Азербайджана обстреляла их воинскую часть в городе Варденис. Представитель военного ведомства пообещала жесткий ответ со стороны Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.