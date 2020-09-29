Армения отчиталась об уничтожении азербайджанского вертолета

В Министерстве обороны Армении отчитались об уничтожении в ходе боев в Нагорном Карабахе азербайджанского вертолета. Об этом передает РИА Новости.

«Наши только что сбили вертолет. Вероятно, вертолеты», — заявил представитель оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

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Он опроверг уничтожение Вооруженными силами Азербайджана воинской части в карабахском городе Мартуни. «Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может», — сказал Ованнисян и добавил, что распространенная Азербайджаном информация о гибели высокопоставленного армянского офицера также не соответствует действительности.

Ранее 29 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о «полном уничтожении» третьего мотострелкового полка «Мартуни» Вооруженных сил Армении. Кроме того, в ведомстве заявляли о ликвидации армянского полковника Карена Бабаяна.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.