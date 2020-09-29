Армения обвинила Азербайджан в планах дестабилизировать мир в регионе

Азербайджан готовится к расширению географии боевых действий и агрессии непосредственно против Армении. Об этом говорится в заявлении армянского министерства иностранных дел, передает «Интерфакс».

«Мы категорически опровергаем обвинения Министерства обороны Азербайджана об артобстреле с территории Варденисского района Армении Дашкесанского района Азербайджана. Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе осуществления агрессии против Республики Армения», — указывается в сообщении внешнеполитического ведомства.

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МИД Армении заявил, что строго осуждает попытки Азербайджана «дестабилизировать региональный мир и стабильность, ответственность за последствия которого полностью несет военно-политическое руководство» страны.

Ранее 29 сентября сообщалось, что азербайджанские военные удерживают все территории, взятые под контроль в ходе в боев на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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