Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео

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Министерство обороны Армении показало на видео уничтожение азербайджанского вертолета. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Sputnik Армения».

На размещенном ролике виден летящий вверх залп, который попадает в цель, после чего начинается взрыв. Остатки вертолета летят на землю.

Об уничтожении самолета армии Азербайджана ранее сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.