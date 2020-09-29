Армия Азербайджана обстреляла воинскую часть в Армении

Армия Азербайджана обстреляла воинскую часть в городе Варденис в Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Материалы по теме Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

«Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Республики Армения якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Варденис», — заявила она.

Представитель военного ведомства пообещала, что со стороны Армении будет жесткий ответ. В результате удара по воинской части ВС Армении потерь нет.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.