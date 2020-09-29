Канцлер Германии Ангела Меркель взялась за решение проблемы Нагорного Карабаха, проведя переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Отмечается, что глава немецкого правительства призвала стороны немедленно прекратить огонь, а соседние страны — помочь мирному урегулированию. По мнению Меркель, Минская группа ОБСЕ является подходящим форумом для переговоров между конфликтующими сторонами.

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Ранее 29 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о «полном уничтожении» третьего мотострелкового полка «Мартуни» Вооруженных сил Армении. Кроме того, в ведомстве заявляли о ликвидации армянского полковника Карена Бабаяна.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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