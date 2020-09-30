Российскую военную базу в Армении назвали гарантом ненападения Турции

Российские военные объекты в Армении в настоящий момент остаются за рамками конфликта с Азербайджаном, и их судьба пока не обсуждается. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

По его словам, российская военная база в первую очередь является гарантом ненападения Турции на Армению. Лямин объяснил этом тем, что с 1990-х годов Армения опасается войны на два фронта — с Турцией и Азербайджаном. При этом эксперт отметил, что в случае прямой агрессии Ереван может рассчитывать на помощь Москвы. Лямин также уточнил, что обязательства России не распространяются в Карабахском регионе, однако, если Турция решит вмешаться в конфликт, обосновав это защитой территории Азербайджана, российским властям придется выбрать, кого поддерживать.

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Эксперт назвал заявления лидеров обеих стран, в том числе премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «возможном использовании потенциала российской военной базы», инструментом информационной борьбы. Лямин предложил подождать, прежде чем давать оценку высказываниям сторон.

Ранее Пашинян заявил, что российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении. Он допустил, что в «конкретных ситуациях» потенциал базы может быть использован. По словам Пашиняна, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта не сформировалась такая необходимость.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.