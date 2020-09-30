Пашинян рассказал о возможности введения в Карабах миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что страна не рассматривает возможность введения в зону карабахского конфликта международных миротворческих сил. Он заявил об этом на встрече с представителями российских СМИ в Ереване, передает РБК.

Также Пашинян сообщил, что не обсуждал в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным возможность военного вмешательства Москвы в конфликт в Нагорном Карабахе.

«В повестке разговоров такого вопроса не было», — ответил он на вопрос журналистов.

29 сентября Пашинян заявил, что Азербайджанские ВВС уже три дня бомбят населенные пункты на территории Армении. По его словам, уже есть жертвы не только среди военных, но также среди мирного населения.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.