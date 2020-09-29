Армения объявила об угрозе территориальной целостности

Представитель Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов объявил о возможной угрозе территориальной целостности республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В этом случае (расширения географии конфликта в Нагорном Карабахе — прим. «Ленты.ру») мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы», — пообещал Биягов.

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Ранее 29 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население».

28 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному возобновлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Он выразил серьезную обеспокоенность в связи с возобновлением вооруженного конфликта. «Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ», — заявил он.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.