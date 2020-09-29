Алиев сообщил о появлении азербайджанских флагов на «освобожденных территориях»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территориях Нагорного Карабаха (НКР), занятых азербайджанской армией, появились флаги республики. Об этом сообщает Haqqin.az.

«В результате контрнаступления были освобождены некоторые оккупированные территории. На освобожденных территориях водружен флаг Азербайджана», — сказал Алиев на встрече с послом Пакистана.

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Глава республики утверждает, что «успешная контрнаступательная операция продолжается». «Мы воюем на своей земле. Нагорный Карабах — историческая часть Азербайджана. Нагорный Карабах является неотделимой частью Азербайджана, и международная общественность признает территориальную целостность Азербайджана», — подчеркнул Алиев.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан заявил, что занял семь сел и несколько выгодных высот. Армения отрицала переход сел под контроль Баку. Власти НКР признали, что оставили некоторые позиции, но затем сообщили, что вернули часть из них.

Азербайджан и Армения уже 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году эта территория, в основном населенная армянами, провозгласила независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть ее силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.