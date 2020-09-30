Азербайджан ответит на признание Нагорного Карабаха «сожжением мостов» с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы предупредил, что если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, то это будет означать «сожжение всех мостов». Об этом он сказал в интервью РБК.

«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — заявил Бюльбюль-оглы. Он добавил, что признание армянской стороной Нагорного Карабаха приведет к краху всех дипломатических переговоров.

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Бюльбюль-оглы при этом добавил, что Россия имеет решающее слово в регионе.

Ранее 30 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Помимо этого, в Ереване изучают вариант заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве с непризнанным государством, «есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны».

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.