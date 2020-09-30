В Армении рассказали о парных полетах турецких F-16 над Карабахом

Истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции совершают парные полеты в зоне боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Об этом рассказал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости.

Он отметил, что количество турецких самолетов, присутствующих в регионе, пока не раскрывается. При этом известно, что турецкие F-16 поддерживают связь с самолетом технической поддержки, который «летает по ту сторону армяно-турецкой границы», добавил Ованнисян.

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По словам политика, Армения также имеет доказательства того, что именно турецкий F-16 сбил 29 сентября армянский Су-25. Ованнисян подчерекнул, что власти готовы предоставить все сведения международным экспертам.

«Только F-16 мог на расстоянии 60 километров сбить штурмовик, летящий на таких высотах. Его ракеты AMRAAM могут поражать цели на расстоянии 90-100 километров. Миг-29 (ВВС Азербайджана — прим. «Ленты.ру») на такое неспособны», — пояснил он.

Ранее министерство обороны Армении показало фотографии Су-25, который, по версии армянской стороны, был сбит турецким истребителем F-16. В ведомстве заявили, что это «не первая провокация Военно-воздушных сил Турции».

Турецкие власти заявили, что не причастны к сбитому самолету Су-25 ВВС Армении. Азербайджанская сторона также опровергла информацию об использовании истребителей F-16 во время столкновений в конфликтной зоне.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе), из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.