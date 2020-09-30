Баку ответил России на данные о переброске иностранных террористов в Карабах

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила России по поводу переброски иностранных боевиков в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Баку неоднократно высказывал беспокойство насчет использования иностранных наемников в зоне конфликта армянской стороной. Особенно активно Ереван привлекает «террористов и наемников из стран Ближнего Востока», отметила Абдуллаева.

Ранее российские дипломаты подтвердили, что осведомлены об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии. Министерство призвало правительства заинтересованных стран не допустить участия боевиков в столкновении Армении и Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.