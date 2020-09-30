Азербайджан заявил о готовности России быть посредником в конфликте с Арменией

Москва предложила свои посреднические усилия для снятия напряженности между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха, сообщили в МИД Азербайджана, передает РИА Новости.

Такое заявление ведомства последовало после телефонного разговора министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Как указали в Баку, глава МИД России выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнул важность достижения прекращения огня. «Он предложил посредничество России в усилиях по снижению напряженности как в национальной роли, так и с другими сопредседателями Минской группы», — сообщили в азербайджанском министерстве.

Ранее МИД России высказался по поводу переброски иностранных боевиков в Нагорный Карабах. Российские дипломаты подтвердили, что осведомлены об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии. Министерство призвало правительства заинтересованных стран не допустить участия боевиков в столкновении Армении и Азербайджана

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику, на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.