Сириец рассказал об участии в боях на стороне Азербайджана

Гражданин Сирии рассказал, что был завербован протурецкой «Сирийской национальной армией» и в настоящее время находится в Азербайджане. Интервью с ним опубликовала арабская служба «Би-би-си».

Мужчина признался, что ему предлагали работу по охране военных объектов, за которую обещали платить две тысячи долларов в месяц. Об участии в военных действиях речи не шло.

Однако, как отметил сириец, в итоге он и другие его соотечественники оказались задействованы в боях против Армении на стороне Азербайджана. Туда, по словам мужчины, они попали через территорию Турции. За время конфликта, как заверяет сириец, он видел 10 погибших соотечественников.

Кроме того, как утверждают источники «Би-би-си», несколько семей из Турции получили извещения о гибели их родственников на территории Азербайджана. Баку и Анкара эту информацию отрицают.

Ранее российские дипломаты подтвердили, что осведомлены об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии. В Баку, в свою очередь, заявили о том, что Ереван использует на своей стороне наемников из стран Ближнего Востока.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.