Посол Азербайджана обвинил Армению в попытках столкнуть Турцию и Россию

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы обвинил власти Армении в попытках столкнуть Турцию и Россию из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Делается попытка столкнуть Россию с Турцией вот на этом маленьком кусочке земли», — сказал дипломат, комментируя сообщения об участии в боевых действиях турецких F-16 и поставке Анкарой в Азербайджан наемников из Сирии.

Он подчеркнул, что высказывает свое личное мнение.

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Полад Бюльбюль-оглы заявил, что команда премьера Армении Никола Пашиняна «полностью ориентирована на Запад» и в России сообщения о турецком участии в конфликте «раскручивает» «пятая колонна, которая работает на Запад».

«В Турции достаточно прагматичные, умные люди сидят, чтобы понимать, что такое Россия и что Армения — член ОДКБ», — подчеркнул посол.

Ранее Армения заявляла, что Турция непосредственно участвует в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также переправляет в Азербайджан боевиков из Сирии. Армянское министерство обороны сообщило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил штурмовик Су-25. Позже Ереван заявил, что Азербайджан передал ВВС Турции управление воздушной операцией в Нагорном Карабахе.

Баку утверждает, что Анкара оказывает ему исключительно моральную поддержку.

Военные столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан ведут территориальный спор из-за региона 30 лет.