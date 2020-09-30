Ереван обвинил Баку в передаче Турции воздушного управления операцией в Карабахе

Армения обвинила Азербайджан в том, что Баку передал ВВС Турции воздушное управление операцией в Нагорном Карабахе. С соответствующим заявлением 30 сентября выступила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, передает «Sputnik Армения».

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

По данным Еревана, начиная с 10:00 два истребителя F-16, азербайджанские штурмовики Су-25 и разведывательно-ударные беспилотники типа «Байрактар» наносили удары по населенным пунктам в непризнанной Нагорно-Карабахвской Республике (НКР, Республике Арцах).

ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзурум — Карс. Кроме того, работает командный пункт турецких беспилотников, который управляет их огнем, заявила Степанян.

29 сентября Минобороны Армении заявило, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот которого погиб. Военное ведомство Азербайджана назвало эти сообщения фантазией, а президент Ильхам Алиев сказал, что Турция оказывает Баку исключительно моральную поддержку. Его помощник Хикмет Гаджиев заявил, что два армянских Су-25 врезались в гору и взорвались.

Военные столкновения в Карабахе начались 25 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.