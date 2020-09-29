Посол Азербайджана назвал фейком сообщения о наемниках в Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал фейком сообщения о том, что в Нагорном Карабахе на стороне Баку воюют наемники.

«Все эти разговоры, что там турецкие наемники, — это вообще фейк от и до. Наша армия не нуждается сейчас ни в наемниках, ни в каких-то дополнительных силах», — заявил Бюльбюль-оглы.

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Дипломат рассказал, что посольство получило много обращений от азербайджанцев, которые живут в России и просят послать их на фронт. «Мы всем им говорим огромное спасибо, но сегодня наша армия в этом не нуждается. Она полностью оснащена и экипирована, у нас самое современное вооружение», — отметил посол.

Ранее Армения заявляла, что Турция непосредственно участвует в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также переправляет наемников в Азербайджан.

«Около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне. Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — утверждал посол Армении в России Вардан Тоганян.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал эти обвинения беспочвенными.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начался 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокации.