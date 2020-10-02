Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал наступление армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он заявил, что надеется на «освобождение» этих земель от власти Армении, передает РИА Новости.

«Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе», — приводит агентство его слова.

28 сентября сообщалось, что турецкий лидер призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». Тогда он отметил, что Армения должна «немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгается». Эрдоган добавил, что Азербайджан, который ждал 30 лет для разрешения территориальной проблемы, теперь действует самостоятельно.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.