Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана». Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что Армения должна «немедленно уйти с азербайджанских земель, на которые она вторгается». Эрдоган добавил, что Азербайджан, который ждал 30 лет для разрешения территориальной проблемы, теперь действует самостоятельно. «Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе», — сказал Эрдоган.

Ранее армянские власти сообщили, что Турция непосредственно участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта и переправляет в Азербайджан иностранных наемников из Сирии. Армянским военным противостоят военные инструкторы из Турции, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты, заявили в МИД Армении. При это в Баку отвергли все подобные обвинения.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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