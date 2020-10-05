Армения заявила о необходимости вывести третьи силы из Нагорного Карабаха

Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о необходимости вывести третьи силы из Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в ходе телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

Мнацаканян упомянул об иностранных вооруженных террористах, которые находятся в зоне военных действий при содействии Турции. Он также подчеркнул дестабилизирующую вовлеченность турецкой стороны в конфликт и заявил, что из Карабаха необходимо немедленно вывести все внерегиональные силы.

Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии. По информации CNN, добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собираются у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки к зоне конфликта. О доказательствах переброски через Турцию в Азербайджан сирийских боевиков также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.