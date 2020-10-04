Пашинян предупредил Европу о новой угрозе со стороны Турции

Европа ощутит на себе новую угрозу со стороны Турции, если неправильно оценит важность ситуации в Карабахе. Об этом предупредил премьер-министр Армени Никол Пашинян в интервью немецкому таблоиду Bild.

По его мнению, армяне Южного Кавказа — последнее препятствие для экспансии Турции на восток, а империалистическая политика Анкары простирает свои амбиции значительно дальше нынешнего влияния, что показывают ее действия в Сирии и Ливии.

«Нагорный Карабах и Армения — форпост цивилизации. Если международное сообщество не отреагирует слаженно на происходящее, то Турцию стоит ожидать возле Вены», — заявил Пашинян.

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В том же интервью он высказал мнение, что турецкие войска вернулись на Южный Кавказ, чтобы продолжить начатый в 1915 году геноцид армян.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

В своем высказывании о турецком империализме Пашинян, вероятно, имел в виду битву при Вене в 1683 году — разгром, который был тогда учинен европейцами турецкой армии, положил конец экспансии Османской империи. Это сражение стало переломным моментом, после которого тогдашняя Турция потеряла значительную часть своих завоеваний в Европе.