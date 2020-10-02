Макрон рассказал о переброшенных через Турцию в Азербайджан боевиках из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о боевиках из Сирии, которые были переброшены в столицу Азербайджана Баку через Турцию. Его слова передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что, по нашим данным, 300 боевиков покинули Сирию, чтобы прибыть в Баку проездом через Газиантеп», — заявил Макрон. По его словам, они были идентифицированы как участники террористической группировки в районе Алеппо. Он подчеркнул, что в будущем готовится еще одна подобная переброска.

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Ранее факт переброски сирийских наемников из Турции в Азербайджан на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе подтвердило Министерство обороны США. Представитель Пентагона заявил, что речь идет о сотнях боевиков. По его данным, между Турцией и Азербайджаном были выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили наемников.

О готовящейся переброске наемников также сообщало CNN. По информации издания, добровольцы из протурецкой «Сирийской национальной армии» собираются у границы Турции и Сирии в ожидании транспортировки к зоне конфликта.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.