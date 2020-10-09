В Турции рассказали о возможности отправить военных в Азербайджан

Вопрос о возможности отправить турецких военных в Азербайджан может быть рассмотрен парламентом Турции. Об этом заявил его спикер Мустафа Шентоп, передает РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что пока такой необходимости нет. «Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы», — указал он.

Шентоп добавил, что нужно уважать международное право и резолюции Генассамблеи ООН, которые требуют «немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана». Если этого не будет сделано, то Баку может воспользоваться правом на самооборону и обратиться к Анкаре с просьбой о помощи.

При любых обстоятельствах поддержка Турции Азербайджану неизменна всеми средствами и любым способом, которые он пожелает

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Шентоп также назвал абсурдными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о боевиках из Сирии, которые были переброшены в азербайджанскую столицу Баку через Турцию.

Ранее в сети появилось доказательство участия Турции в конфликте в непризнанной Нагорно-Карабахской республике — снимок аэропорта в азербайджанском Гянджи, на котором видны два истребителя F-16. Утверждается, что самолеты принадлежат турецким ВВС. Позднее сообщалось, что они были размещены на базе после совместных учений и не принимали участия в боевых действиях. Турция также неоднократно отрицала участие военных в конфликте.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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