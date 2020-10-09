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Турция ответила Макрону на данные о переброске боевиков в Азербайджан

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о боевиках из Сирии, которые были переброшены в азербайджанскую столицу Баку через Турцию, абсурдны. Такой ответ на обвинения дал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает РИА Новости.

По его словам, французский лидер «заполняет необоснованными претензиями пробел» между своими желаниями и тем, что он реально может достичь в международной политике. «Я могу понять, почему он сделал такие заявления, но это не отменяет того факта, что они абсурдны», — добавил Шентоп.

Спикер отметил, что, по некоторым данным, Франция со своей стороны может быть причастна к привлечению «террористов Рабочей партии Курдистана для обучения армянских ополченцев». Он указал, что такое развитие событий «не кажется невозможным».

Шентоп также подчеркнул, что происходящее в регионе неверно считать эскалацией военных действий, поскольку Азербайджан использует законное право на самооборону для защиты своего гражданского населения и территориальной целостности.

2 октября Макрон заявил, что по французским данным, «300 боевиков покинули Сирию, чтобы прибыть в Баку проездом через Газиантеп». По его словам, они были идентифицированы как участники террористической группировки в районе Алеппо.

До этого факт переброски сотен сирийских наемников подтверждало Министерство обороны США. Сообщалось, что между Турцией и Азербайджаном якобы были выполнены десятки авиарейсов, которые перевозили боевиков.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
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